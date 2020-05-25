PokerMatch выбирает королеву: драгоценная диадема и другие призы для покеристок

Покер еще никогда не был таким очаровательным! Крупнейший украинский рум PokerMatch подготовил эксклюзивный конкурс для прекрасных девушек – Мисс PokerMatch-2020! Участвуйте в новом суперконкурсе и получайте ценные призы!

Очаровательные покеристки, ваше время пришло, ведь скоро станет известно имя первой покерной леди PokerMatch, которая примеряет драгоценную диадему и получит 25 000 гривен на свой счет!

Конкурс пройдет в три этапа, во время которых вы сможете продемонстрировать свои лучшие стороны, а также еще раз доказать, что прекрасные женщины тоже умеют играть в покер! Кроме выполнения покерных миссий, конкурсантки также смогут заручиться поддержкой зрителей Twitch-канала PokerMatch на стримах и доказать жюри, что именно они достойны победы!

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Королева получит эксклюзивную серебряную диадему, покрытую золотом, инкрустированную гранатом, черным цирконом и камнями Сваровски, пополнит свой счет и навсегда завоюет сердца зрителей. Кроме нее, призы получат первая и вторая вице-мисс PokerMatch!

Помогать конкурсанткам будут очаровательные Ольга Ермольчева и Алена Alohahaloha, поэтому у девушек не должно возникнуть никаких проблем. Заполняйте анкету, прикрепляйте фото и соревнуйтесь за звание Мисс PokerMatch-2020!

Регистрация участниц уже началась. Все подробности конкурса можно узнать на официальной странице PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получайте мгновенно до 2 500 грн на свой счет.

Возьмите покер с собой, скачав удобное приложение PokerMatch в App Store!