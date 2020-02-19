PokerMatch получил престижную награду в Лондоне

Украинский покерный рум получил награду на церемонии iGB Affiliate Awards, в которой отмечают достижения мировых компаний в индустрии игры.

Популярный отечественный покер-рум PokerMatch вновь признали в мире. Аффилейт-менеджер PokerMatch Александра Бангерт стала лучшей в номинации Best Poker Affiliate Manager, в которой соревновались все ведущие покерные румы мира!

"Признание iGB Affiliate Awards – это награда для всего проекта PokerMatch, – говорит Александра. – И я искренне благодарна всей команде PokerMatch, что приняли меня, дали возможность развиваться и учиться у профессионалов".

По словам победительницы, ни один аффилейт-менеджер не смог бы работать без партнеров проекта: "Именно в союзе с партнерами мы ежедневно становимся сильнее!"

Напомним, что в прошлом году PokerMatch попал в топ-10 лучших покерных румов мира.