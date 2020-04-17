PokerMatch присоединился к социальной акции Stay Home

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в жизнь всего человечества, и борьба с волной заболевания продолжается. Украинский покер-рум PokerMatch не остается в стороне от событий и запускает специальный флешмоб "Сиди дома – играй в покер"!

Чтобы защитить себя и окружающих от вируса COVID-19, очень важно соблюдать все меры предосторожности, мыть руки, а главное – оставаться дома!

PokerMatch решил поддержать своих игроков и напомнить, что каждый из нас является частью сообщества, а значит имеет определенные социальные обязанности. Специально для игроков с активной гражданской позицией и был создан флешмоб #СидиДома.

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До 20 апреля каждый желающий может подать заявку и получить специальную иконку #СижуДома, которая появится возле аватарки игрока в игровом клиенте PokerMatch! Таким образом можно присоединиться к мировому движению "Stay Home" и еще раз рассказать всем о главных правилах карантина.

Присоединяйтесь к флешмобу здоровья на PokerMatch и играйте в покер!

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