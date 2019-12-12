PokerMatch признали лучшим новым покер-румом и гуру маркетинга

Сегодня стали известны победители престижной международной премии Login Casino Awards. Церемония проводится уже три года и отмечает достижения компаний в различных аспектах индустрии.

Популярный украинский покер-рум PokerMatch, который впервые участвовал в этом конкурсе, стал победителем сразу в двух номинациях! Участники открытого голосования поставили компанию на первое место в категориях "Лучший новый покер-рум" и "Гуру маркетинга"!

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Напомним, что недавно PokerMatch попал в топ-10 самых популярных покер-румов мира.