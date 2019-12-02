PokerMatch вошел в топ-10 лучших покер-румов мира

Популярный украинский онлайн-рум стремительно ворвался в мировую элиту, приготовив приятный сюрприз своим игрокам

В последний день осени популярный украинский покер-рум PokerMatch поднялся в десятку лучших покерных онлайн-платформ мира по версии авторитетного рейтинга PokerScout. Этот рейтинг учитывает активность игроков в разных румах во всем мире.

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В компании отмечают, что попадание в топ-10 стало настоящим прорывом для PokerMatch и украинского покера в целом.

Мы смогли попасть в список лучших только за три года работы на рынке и не собираемся останавливаться на достигнутом, – говорят в компании. – Приятно, что покер в Украине развивается в стремительном темпе, и этот результат PokerMatch – еще одно тому подтверждение.

Попадание в топ-10 рейтинга PokerScout на PokerMatch решили широко отметить. В понедельник, 9 декабря, там состоится специальный фриролл-турнир с гарантированным призовым фондом 100,000 гривен! Попасть в него сможет любой покерист, что отыграет 500 раздач за кэш-столами PokerMatch в любой покерной дисциплине и на любых лимитах. Детали акции – по ссылке.