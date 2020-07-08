Один из самых успешных турнирных покеристов в истории Даниэль Негреану решил продемонстрировать, что профессиональное занятие покером позволяет прокачивать не только мозг, но и тело.

В своем Твиттере канадец поделился результатами своей недавней физической трансформации:

You can lean or bulk on a vegan diet. After Rozvadov I weighted 176 lbs and leaned down to 138.6



By next year my goal is to add lean muscle and bulk back up to about 160-165



Lots of ways to get there, just saying, being vegan won’t hinder you. pic.twitter.com/bfMnJWGhW7 — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) July 3, 2020

По словам Даниэля, после возвращения из WSOPE (8 месяцев назад) он весил почти 80 килограммов. За это время, большая часть которого прошло на карантине, Негреану сбросил почти 17 килограммов и при этом умудрился превратить лишний жирок в мышцы. И это все в 45 лет! Сам покерист утверждает, что ключевую роль в его перевоплощении сыграла веганская диета.

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Много фанатов и коллег-покеристов в комментариях выразили свое восхищение результатами Даниэля. Антонио Эсфандиари предложил проверить новые мышцы канадца путем спарринга в ринге. Негреану, правда любезно отказался, заявив, что видел Эсфандиари в деле и не хочет с ним связываться.

На этом 45-летний покерист не планирует останавливаться и заявил, что за следующий год хочет добавить еще несколько килограммов чистой мышечной массы. Секретами своего пути к похудению, а заодно, и тем как выигрывать в покер, Негреану подробно делится в своем блоге на YouTube: