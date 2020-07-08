Покерная диета Даниэля Негреану
Один из самых успешных турнирных покеристов в истории Даниэль Негреану решил продемонстрировать, что профессиональное занятие покером позволяет прокачивать не только мозг, но и тело.
В своем Твиттере канадец поделился результатами своей недавней физической трансформации:
По словам Даниэля, после возвращения из WSOPE (8 месяцев назад) он весил почти 80 килограммов. За это время, большая часть которого прошло на карантине, Негреану сбросил почти 17 килограммов и при этом умудрился превратить лишний жирок в мышцы. И это все в 45 лет! Сам покерист утверждает, что ключевую роль в его перевоплощении сыграла веганская диета.
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Много фанатов и коллег-покеристов в комментариях выразили свое восхищение результатами Даниэля. Антонио Эсфандиари предложил проверить новые мышцы канадца путем спарринга в ринге. Негреану, правда любезно отказался, заявив, что видел Эсфандиари в деле и не хочет с ним связываться.
На этом 45-летний покерист не планирует останавливаться и заявил, что за следующий год хочет добавить еще несколько килограммов чистой мышечной массы. Секретами своего пути к похудению, а заодно, и тем как выигрывать в покер, Негреану подробно делится в своем блоге на YouTube: