12 июня амбассадоры PokerMatch Евгений Качалов и Ольга Ермольчева на совместном стриме расскажут, как побеждать в крутых турнирах!

Прямые трансляции с амбассадорами PokerMatch всегда привлекали повышенное внимание зрителей, но совместные стримы с Качаловым и Ермольчевой — это нечто особенное. Море позитивного настроения, искрометный юмор, профессиональные советы для новичков и теплая ламповая атмосфера — вот за что поклонники так любят Женю и Олю.

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В этот раз трансляция стартует в пятницу ровно в 20:00 по Киеву, поскольку именно тогда начнется первый онлайн-ивент крупнейшей серии PokerMatch UA Millions. Амбассадоры откроют турнирный марафон серии и будут давать полезные советы всем игрокам. Возможно, кому-то из вас это поможет взять главный приз и разбогатеть за один вечер.

Но и это еще не все! В 21:00 зрители Twitch-канала PokerMatch смогут принять участие в традиционном фриролл, пароль на который будет объявлен в прямом эфире. На этот раз его призовой фонд увеличен до 3000 гривен, поэтому начинающим игрокам будет за что побороться!

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