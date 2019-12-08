Покерная элита поддержит кандидата в президенты США

Кандидат от демократов Эндрю Янг предлагает снова легализовать покер на всей территории Соединенных Штатов, благодаря чему заручился активной поддержкой звезд игры. Прежде всего, одного из самых успешных покеристов в истории Даниэля Негреану.

Обладатель 6 браслетов WSOP организует покерный турнир в поддержку Эндрю Янга в рамках благотворительного мероприятия 15-го декабря в Лас-Вегасе. Компанию Негреану составят коллеги по цеху Антонио Эсфандиари, Джефф Мэдсен и Датч Бойд.

Читайте также: В марте лучшим покеристам года будут раздавать награды

Кроме призовых, участники будут иметь возможность выиграть прогулку на яхте, или, скажем, мастер класс от гуру диджейского ремесла Стива Аоки.



Кандидат в президенты США Эндрю Янг. Источник: getty images

Поднять рейтинг Эндрю Янгу не против и Джо Инграм. Известный американский покерный профессионал и ведущий пригласил кандидат в президенты на свое шоу.