Покерная знать: бродвейные карты

Владение покерной терминологией – неотъемлемая составляющая игры. Согласитесь, вы будете чувствовать себя неловко за овальным столом, если не будете знать, скажем, что такое "Бродвей" в покере.

"Бродвеем" в интеллектуальной игре называют самый старший стрит – комбинацию от 10-ки до туза. Следовательно, каждая из пяти самых старших карт в колоде является бродвейной. A, K, Q – карты верхнего Бродвея, J и 10 – нижнего.

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Происхождение термина, очевидно, связано со знаменитой улицей, визитной карточкой Нью-Йорка – Бродвеем. А она славится не только своей протяженностью – 24 км в пределах "Большого яблока" и 53 километра в целом. Бродвей является Меккой театральной индустрии, благодаря большому количеству знаменитых театров и актеров. Так и в покерной колоде – наибольшей популярностью пользуются бродвейные карты.