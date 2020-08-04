С бурным развитием покера перед игроками все чаще встает вопрос обучения, поскольку самостоятельное освоение всех хитростей может занять достаточно длительный отрезок времени. В таком случае отличным решением большинства проблем может стать работа с тренером. Но как его выбрать? Ищите ответ в нашем материале.

1. Тренер должен быть действующим игроком.

Покер развивается столь стремительными темпами, что знания 4-5-летней давности могут оказаться совершенно бесполезными для современного игрока. Конечно, математические основы игры невозможно изменить, но новые решения в тактике появляются чуть ли не каждый месяц. Именно поэтому тренер должен постоянно совершенствовать собственные навыки, чтобы передавать ученикам самые актуальные знания.

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2. Плюсовая игра.

Очень важный критерий! Рынок тренерских услуг переполнен шарлатанами, которые не побили ни одного более-менее достойного лимита. Учитель должен демонстрировать хороший плюс на длинном игровом отрезке, не менее чем на 100 тысяч рук.

3. Тренер не должен играть высокие лимиты.

Каждый новичок мечтает стать учеником легендарного хайроллера, который ежемесячно зарабатывает сотни тысяч долларов. К сожалению, игра на высоких лимитах очень отличается от того, что можно увидеть на старте карьеры, и навыки хайроллеров не будут полезны для вчерашнего любителя. Первый покерный тренер должен играть на 2 или 3 лимита выше вас – только тогда информация даст сильный толчок вперед.

4. Умение обучать.

Еще один важный критерий, от которого зависит продуктивность занятий. Обязательно пообщайтесь с тренером перед началом обучения и обсудите с ним программу. Учитель должен уметь донести свое мнение ученику как в письменном, так и в устном виде.

5. Отзывы учеников.

Прежде чем давать согласие на обучение, не лишним будет изучить отзывы прошлых учеников и тщательно их проанализировать. Достигли ли они успехов? Насколько быстро это произошло? Какое впечатление оставил тренер? Ответы на эти вопросы помогут выбрать правильное решение.

Профильные форумы наполнены предложениями от тренеров, однако лишь небольшая часть из них действительно способна сделать из новичка профессионального игрока. Используйте наши советы, и в конце концов вы обязательно покорите свой покерный Эверест. Удачи!