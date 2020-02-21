Покерное сообщество добилось справедливости от YouTube

Буквально несколько дней назад известный покер-про Джейми Степлс начал формировать коллективное обращение стримеров к YouTube.

Дело в том, что известная платформа взялась массово блокировать видео и целые каналы с покерным контентом. Все из-за того, что автоматизированный алгоритм YouTube посчитал покер азартной игрой.

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В частности, в этом году YouTube удалил 134 видео только одного Степлса, который и стал инициатором обращения. Как только Джейми начал активную работу в этом направлении, YouTube не замедлил с реакцией. Платформа, очевидно признав собственную ошибку, разблокировала канал Степлса и еще многих стримеров. Благодаря инициативе Джейми вернуться к работе на YouTube смогли Эндрю Нем, Джонатан Литтл, Адам Руд, Эндрю Лок, Джефф Боски и другие.