На PokerMatch завершилась серия PokerMatch UA Millions Online, которая вызвала настоящую бурю в украинском интернете. В течение десяти дней сотни сильнейших покеристов боролись за солидные призы и право называть себя чемпионом престижной украинской покерной серии.

PokerMatch UA Millions Online в очередной раз доказала, что украинский покер и в самом деле на подъеме. Всего за десять дней в серии приняли участие 1127 уникальных игроков, 380 из которых поделили между собой замечательный призовой фонд в 11 656 000 гривен!

Читайте также: Андрей "ticket4life" Бобылев: "Покер – это идеальная работа. Главное, чтобы складывалось"

Каждый турнир серии прошел в непредсказуемой и яркой борьбе, а финальным аккордом стал турнир "Кубок UA Millions" с гарантией 3 000 000 гривен. Главное событие собрало за своими столами амбициозных игроков, сто из которых добрались к призовой зоне.



Евгений Качалов. Фото: PokerMatch

На финалке отметились такие известные в комьюнити личности, как амбассадор PokerMatch Евгений Качалов (9 место) и Николай "kostenberg" Костырко (5 место), но сильнее всех в этот раз был игрок Александр "justlex". Он показал стальной характер и отказался от раздела призовых, что позволило ему положить на свой счет почти миллион гривен! 705 000 призовых и престижный трофей – за одну ночь! Неплохо!

Играл в Main Event тремя входами, и тот, с которого удалось занять первое место, выиграл в сателлите за 660 гривен, – рассказал Александр. Набил в отборочном турнире стек 400 000 и с ним потихоньку добрался. В какой-то момент в турнире два первых стека были мои. После финалки в топ-5 "sashabravo" был чиплидером и предлагал поделить, но мне было невыгодно по фишкам. Затем он и еще один крепкий оппонент "kostenberg" вылетели, у меня был хороший стек, и я решил играть на чистое первое место. Здорово, что все так и сложилось.

Также отметим крутой результат волынского покериста Александра "runner1" Турича, который сумел выиграть сразу три турнира серии! Кроме него прекрасно себя проявил и mochalov13, который стал стабильным игроком. Он попал в зону выплат целых 20 раз! Фантастика!



Александр "runner1" Турич. Фото: из архива игрока

Обо всех результатах серии можно узнать на официальной странице PokerMatch.

Без сомнений, мы еще не раз увидим подобные ивенты в расписании рума PokerMatch, поэтому присоединяйтесь к борьбе! Кто знает – возможно, следующими героями, имена которых прогремят на всю Украину, станете именно вы!

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет.

Возьмите покер с собой, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!