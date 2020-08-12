Покерные фишки попали в "Книгу рекордов Гиннеса": видео
Американец Дэвид Раш, который установил более 150 рекордов, отметился очередным уникальным достижением. За 30 секунд чудак выстроил стек из 48 покерных фишек.
В коллекции Дэвида Раша есть немало странных и даже забавных рекордов. Он сломал за минуту 98 карандашей, сделал 166 селфи за 3 минуты и изрубил самурайским мечом 65 киви за минуту. На этот раз Раш позабавил поклонников покера.
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Построить на время стек из фишек – на первый взгляд ничего сложного. Но это если в вашем распоряжении обе руки, а фундамент "строительства" не имеет четкого ограничения. После долгих тренировок Дэвид Раш, вписавшись в 30 секунд, построил башню из 48 фишек, превзойдя предыдущий рекорд аж на 6 "кирпичей".
Дэвид Раш, следовательно, пополнил уже немалый список покерных достижений, которым нашлось место в "Книге рекордов Гиннеса".
- 14 548 – наибольшее количество рук, которое сыграли в онлайне за 8 часов (рекорд Рэнди Лью)
- 115 часов – самый длинный покерный марафон в офлайн-игре (рекорд Фила Лаака)
- 24 часа – самая длительная покерная сессия в онлайн-покере (рекорд Тома Маасвинкела)
- 62 – наибольшее количество столов, за которыми одновременно играли в онлайне в течение часа (рекорд Бертрана Гроспелье)
- 65.96 метра – самое дальнее расстояние, которое пролетела покерная карта (рекорд Рика Смита)