Американец Дэвид Раш, который установил более 150 рекордов, отметился очередным уникальным достижением. За 30 секунд чудак выстроил стек из 48 покерных фишек.

В коллекции Дэвида Раша есть немало странных и даже забавных рекордов. Он сломал за минуту 98 карандашей, сделал 166 селфи за 3 минуты и изрубил самурайским мечом 65 киви за минуту. На этот раз Раш позабавил поклонников покера.

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Построить на время стек из фишек – на первый взгляд ничего сложного. Но это если в вашем распоряжении обе руки, а фундамент "строительства" не имеет четкого ограничения. После долгих тренировок Дэвид Раш, вписавшись в 30 секунд, построил башню из 48 фишек, превзойдя предыдущий рекорд аж на 6 "кирпичей".

Дэвид Раш, следовательно, пополнил уже немалый список покерных достижений, которым нашлось место в "Книге рекордов Гиннеса".