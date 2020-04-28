Покерные богачи разыграли почти 4 миллиона долларов и... фиолетовый пиджак

Завершилось главное событие топовой онлайн-серии игроков по высоким лимитам. Бай-ин соревнования стоил 51 тысячу долларов. 77 входов гарантировали солидный призовой фонд — почти четыре миллиона долларов.

Триумфатором Мейн Ивента стал швейцарец Линус Лелигер. Он разбогател на миллион долларов. Вторым стал покерист из Венесуэлы Джузеппе Ядисерниа, заработавший 750 тысяч "баксов". Отметим, что в призовую зону также вошли такие звезды как Стив О'Двайер и Кале Бернс.

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А вот общий зачет (по итогам 30-ти событий) выиграл греческий профессионал Александрос Колониас. Он 11 раз попадал в зачетные зоны турниров этой серии. Александрос получит дополнительные 50 тысяч долларов. А также главную изюминку серии — роскошный фиолетовый пиджак от модельера Варайри Босвелли.



Пиджак победителя. Фото: Cardmates