Покерные миллионеры вывернули карманы для борьбы с коронавирусом

Благотворительная организация знаменитого покериста Дэна Смита Double Up Drive не осталась в стороне от проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса. При поддержке коллег по цеху американец собирает средства для помощи семьям, которым болезнь нанесла наибольший ущерб.

Организация Double Up Drive, работу которой кроме Смита курируют не менее известные игроки Стивен Чидвик и Дэниел Кейтс, удваивает сумму каждой жертвы, которая поступает в фонд. Покерные благотворители мобилизовались в непростое для мира время и уже готовы расстаться с 250 тысячами долларов. Главный акцент Double Up Drive сделает на помощи жителям Нью-Йорка, Сиэтла, Сан-Франциско и Лас-Вегаса.

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Благотворительностью Дэн Смит и компания занимаются уже больше семи лет. За это время владелец пятой ступени списка "Poker's all-time money list" помог аккумулировать на добрые дела десятки миллионов долларов. Успешным оказался путь Дэна Смита и за покерными столами – почти 37 миллионов долларов призовых за карьеру.