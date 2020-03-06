Покерные суеверия: "охранник карт"

Львиная доля игроков в покер – люди не суеверные. Они не верят в сверхъестественные силы, которые каким-то образом влияют на игру, и опираются исключительно на собственный опыт и мастерство. Но есть в покере особая каста, которая не садится за стол без маленьких помощников.

Главный покерный талисман – "охранник карт" – за столом выполняет сразу несколько функций. Своему владельцу забавная фигурка, или же массивная покерная фишка с определенной надписью, как верит он, приносит удачу. Кроме того, талисман может быть хорошей альтернативой игровым фишкам, которые так любят перебирать в руках покеристы. Более того, играя со своим талисманом, вы невольно отвлекаете оппонентов и частично маскируете собственные эмоции.



"Охранник карт". Фото: medium.com

Но самое главное назначение "охранника карт" – предотвращение того, что карты случайно покажут или перевернут с нарушением правил. Ведь, по негласному закону покера, если на ваших картах лежит "охранник", никто, кроме вас, не имеет права касаться их. И только после того, как вы убрали талисман, их может взять дилер.

Читайте также Сокровища покеристов: неотъемлемый атрибут игры – фишки

Так или иначе, "охранник карт" – хороший подарок для друга, который увлекается покером. И даже если удачи он не приносит, очень украсит ваше пребывание за столом.