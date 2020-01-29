Покерные "титаны" размялись в турнире за 17 тысяч долларов

Серия Australian Poker Open традиционно привлекает игроков с глубоким банкролом. Кроме турнира с бай-ином в 17 тысяч долларов, здесь пройдет вдвое, а впоследствии и в четыре раза дороже ивент.

Где крутятся большие деньги, всегда хватает громких покерных имен. К призовому фонду 830 тысяч долларов, среди 49 входов, присоединились Стив Одвайер, Дэвид Рим, Стивен Чидвик, Тимоти Адамс. Именно двум последним суждено разыграть главный приз – более 282 тысяч призовых.

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Хедз-ап оказался мимолетным. Тимоти Адамс за несколько минут справился с одним из героев прошлого покерного года Стивеном Чидвиком. Очередная победа позволила канадцу преодолеть отметку в 19 миллионов долларов призовых за карьеру.