Покерные триллеры: лучшие раздачи 2019 года – видео

Уже в начале марта в Лас-Вегасе состоится масштабная церемония Global Poker Awards 2019. Среди 18 номинаций определят и лучшие раздачи прошлого года. Вам ждать аж до марта не надо – можете выбрать лучшего, по своему мнению, из четырех номинантов прямо сейчас.

Кол Райана Риза ол-Ина из 10-хай

Раян Риз – чемпион Main Event WSOP 2013 года. За свою карьеру заработал уже более 14 миллионов долларов. Этот парень точно знает как играть в покер. Впрочем решение, которое он принял в одной из раздач за финальным столом EPT Monte Carlo – это нечто из разряда фантастики. На большом и малом блайндах Мениг Льосер с рукой 62 и рез из 102 зашли на флоп. Его, как и впоследствии терн оба прождали, ведь никто не собрал ни одной комбинации. В конце на ривере Льосер с большим стеком на борде 98JJ9 решил блефовать, выставляя Риза в ол-ин. Райан впрочем, каким-то чудом догадался, что у соперника рука даже хуже чем у него и сумел удвоить свой стек, забрав банк на 10-хай. На видео всю раздачу разбирают с точки зрения покерной теории.

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Ти Нгуен викинула Фул Хаус

Противоположная ситуация. Вьетнамская покеристка Те Нгуен на турнире PSPC-2019 с бай-ином 25 тысяч долларов сошлась в раздаче с Атанасиосом Полихонополосом. Те держала в руке AQ и уже на терне собрала трипс, а туз на ривере дал ей фулл хаус. Все бы ничего, но у Полихонополоса были АА и, следовательно, старший фул хаус. На ривере Атанасиос сыграл чек-рейз и, казалось, поймал Нгуен в ловушку. И она неожиданно смогла героический фолд.

Блеф Сема Трикета

Знаменитый британский профи Сэм Трикет, с карьерными выигрышами более 21 миллиона долларов, в прошлом году запомнился впечатляющим блефом. С AJ на борде 7, 4, 3, J, 7 Трикет поставил 3-бет ол - ин против двух элитных соперников Брина Кенни и Стивена Чидвика и заставил обоих выбросить свои карты. При этом, если Кенни и сам пытался блефовать, то Чидвик отправил в фолд готовый флеш!!!

Брайс Йоки "переехал" Джоша Арье

Один из величайших бэд-битов в истории WSOP. Играли ребята не в Холдем, а в турнире по 2-7 трипл-дро с бай-ином 50 000 долларов. Не если прибегнуть в детали, этого не слишком популярного вида покера, расскажем, что Брайсу Йоки победить Джоша Арье на финальном столе, позволяла лишь одна карта из всей колоды – 2. Шанс получить ее был около 1% ... Соперник Джоша просто не мог поверить в случившееся.