Покерные выходные: кто победил в главных украинских онлайн-турнирах

Насыщенными на события оказался уикенд на PokerMatch. В популярном украинском онлайн-руме состоялись интересные турниры с общим призовым фондом 1,5 миллиона гривен.

Главным событием уикенда стал турнир PokerMatch Million. Он собрал 1010 входов и призовой фонд 1 миллион 10 тысяч гривен! В призовую зону попали 150 спортсменов, а титул чемпиона достался игроку с ником ava. Оставшись вшестером, успешные игроки миллионника заключили соглашение, по результатам которой ava получил 118 208 гривен!

Следующий турнир PokerMatch Million состоится в субботу, 8 февраля. Попасть на него можно уже сейчас — сателлиты с бай-ином от 20 гривен проходят на PokerMatch ежедневно.



Турнир PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

646 входов собрал воскресный нокаут-турнир Sunday PKO Champions! Здесь призы достались 80 игрокам. Среди них и стримеры PokerMatch Влад betman95, Степан solianyk и Роман magicriver1, за игрой которого можно было наблюдать в прямом эфире на канале PokerMatch в Twitch.

Общий призовой фонд турнира составил 323 тысяч гривен, а лучшим нокаутером вечера стал игрок rhapsoddy. Он пополнил на свой счет на 56 тысяч гривен!

Напомним, турниры Sunday PKO Champions проходят на PokerMatch каждое воскресенье в 20:00!

Также 26 января состоялся специальный фриролл для всех игроков, которые выполнили миссии акции "Дневник Регуляр". 110 покеристов вступили в борьбу за 100 тысяч гривен в хедз-ап-поединках, 16 из них заработали дополнительные призовые. Здесь в зону ITM также вошел Степан solianyk, а победу в турнире одержал игрок с ником delproc, заработав 30 тысяч гривен.

Новая хедз-ап-битва запланирована на следующее воскресенье, а выполнять задания акции можно уже сегодня.

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