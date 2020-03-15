Покерных хайроллеров коронавирусом не напугать

Игроки, которые предпочитают высокие лимиты, всерьез настроены посетить престижную серию в Черногории в начале мая.

По состоянию на данный момент шансы на проведение соревнований в казино в Будве оценивают как 50 на 50. Организаторы планируют принять все меры, чтобы гарантировать безопасность участникам в связи с эпидемией коронавируса. Чтобы не повторить судьбы других масштабных серий турниров, которые отменили или перенесли, на Triton Poker Montenegro уже вооружились устройствами, которые могут обнаружить присутствие вируса в организме на протяжении 30 минут. А такой тест является обязательным для каждого участника серии хайроллеров.

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Кроме того, эксперты ожидают, что к началу мая болезнь уже не будет столь агрессивной. Еще один аргумент в пользу проведения серии в Черногории – небольшое количество участников. Ведь позволить себе участие в турнире за несколько десятков тысяч долларов может далеко не каждый.