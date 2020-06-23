Даниэля Негреану, если проводить параллели с футболом, можно назвать своеобразным покерным Пеле. Он уже почти четверть века играет на высочайшем уровне и является членом "Зала славы покера". В коллекции Негреану 6 браслетов Всемирной серии, а сумма общих призовых в живых турнирах достигла 42 миллионов долларов. Попробуем разобраться, за что так боятся и уважают "покерного малыша" его оппоненты.

Кроме огромного опыта и мастерства, Даниэль Негреану обладает незаурядным талантом "читать" соперников. Иногда создается впечатление, что он буквально сканирует карты игроков и принимает невероятные решения.

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На WSOP Main Event 2007 в одной из раздач Негреану применил свои чары к Райану Макклину, прочитав руку соперника на флопе. "У него тузы", – дерзко объявил Даниэль. И умудрился с минимальными потерями добраться до ривера, пока ошеломленный Маклин потирал кепку.

Такой трюк Негреану применял неоднократно и часто, даже имея более слабую комбинацию, заставлял соперников капитулировать с монстр-руками. Иногда достаточно было озадачить оппонента меткой догадкой. Посмотрите, как искусно канадец укротил королей Энджела Шломи, имея лишь 10-9 в "кармане". Очередной невероятный рид и соперник капитулирует с более сильной комбинацией.

Но это все лишь цветочки. Экстрасенс Негреану способен вызвать нужные ему карты на доску. В 2005-м на чемпионате по хедз-ап покеру магию канадца оценил почтенный Джерри Басс. Их дуэль завершилась невероятным ранаутом, когда балом правил не дилер, а сам Негреану. Заказал себе терн, потом ривер и собрал вторую по силе комбинацию в покере.

Обладая навыками покерного супергероя, Негреану умеет с честью выходить даже из самых трудных ситуаций. Никита Бодяковский сделал все, чтобы обобрать канадца как липку, доукомплектовав натсовый фулл-хаус. Но Негреану в очередной раз доказал, что играет в высшей лиге.

Ну и куда же без старых-добрых блефов в исполнении одного из лучших игроков в истории. Негреану буквально задавил американца Хекстона, поставив три улицы с "воздухом".

На очереди десерт. Даниэль Негреану – парень веселый и охотно делится позитивом с целым столом. А то, как канадец глумится над другом Филом Хельмутом, еще то развлечение.