Известный американский профессионал Дэн "Jungleman" Кейтс объявил о своем намерении покинуть покер, или по крайней мере, существенно сократить время, которое Дэн до сих пор уделял игре.

Не так давно Кейтс попал в громкий скандал с жульничеством. Он участвовал в дорогой частной кэш-игре онлайн, скрываясь под чужим аккаунтом. Конечно, от этого репутация Дэна в мире покера изрядно пострадала. Он, впрочем, утверждает, что его решение покинуть покер не является следствием скандала:

Покер перестал удовлетворять мои амбиции, поэтому я ищу новое занятие, которое будет приносить мне гораздо больше денег. Моя цель: нести добро, а для этого мне нужно больше возможностей и обуздание собственных амбиций.

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Что ж, похоже планы у Кейтса действительно наполеоновские, ведь и покером он зарабатывал мягко говоря неплохо. Только в живых турнирах его призовые достигают более 7 миллионов долларов. К тому же Jungleman очень успешен и в онлайне.

Так или иначе, Дэн заявил, что полностью отказываться от покера не будет, но и профессионально им теперь не будет заниматься. А вот что станет его новым источником доходов, который должен помочь изменить мир, Кейтс пока не рассказал.