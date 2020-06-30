Тема создания организации, которая бы отстаивала права игроков и оказала влияние на покер-румы и оффлайн турниры, не нова. Впрочем, до реализации идеи дело пока не доходит и на это есть свои причины.

За что борются?

Инициативу создания покерного профсоюза, в частности, вновь поднял Оливье Бускет. Американец, выигравший в живых турнирах более 9 миллионов долларов призовых, считает, что именно сейчас вопрос является очень актуальным. Поскольку игра, из-за пандемии коронавируса, массово перешла в онлайн, равнодушие покерного сообщества может иметь непоправимые последствия.



Оливье Бускет. Фото: Poker Central

Профессиональные покеристы в последние годы неоднократно высказывали претензии, прежде всего, онлайн платформам. Увеличение рейка, изменение регламента регулярных турниров, отмена рейкбека – вот далеко не полный список проблем, которые беспокоят игроков. Кое-где дело доходило до массового бойкота флагманов на рынке онлайн-покера. Впрочем, до диалога дело так и не дошло.

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Кому это выгодно?

Очевидно, чтобы привлечь внимание, покерное сообщество должно объединиться и обрасти авторитетом. Иными словами, профсоюз должен представлять интересы львиной доли регулярных игроков, и тогда с ним будут вынуждены считаться. Идею создания организации поддержали многие известные имена в мире покера – Фил Гальфонд, Райан Фи, Джон Дафи, Патрик Леонард. Они готовы представлять интересы коллег по цеху. А не свои ли?



Патрик Леонард. Фото: Poker News

Именно вопрос конфликта интересов – один из факторов, который тормозит создание покерного профсоюза. Тот же Патрик Леонард, который является успешным бэкером, лично заинтересован в улучшении условий игры. Если не будут зарабатывать его клиенты, не будет процветать бизнес. Поэтому Оливье Бускет предлагает привлечь к руководящим функциям профсоюза среднестатистических игроков, которые не будут ставить собственные интересы выше всего.

Какие перспективы?

Еще один аспект, который ставит под сомнение реализацию инициативы, – различие с первоначальным значением профсоюза. Покеристы не являются наемными рабочими, а представляют из себя клиентов, которые влияют на условия игры собственным кошельком. Ну и самое главное, львиную долю покерного сообщества острые проблемы современной игры не затрагивают. Что автоматически ставит под сомнение авторитет потенциальной организации.