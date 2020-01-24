Покерный король проиграл битву за миллион долларов

Лучший игрок 2019 года Алекс Фоксен уступил в хедз-апе турнира хайроллеров в рамках серии Aussie Millions.

Самый дорогой ивент австралийской серии собрал солидную компанию звезд. Кроме лидера GPI 2019, по 68 тысяч долларов в турнир инвестировали Стивен Чидвик, Кэри Кац, Стив О'Двайер, Дэн Смит и Брин Кенни. В конце концов, только семь из 54 входов достигли призовой зоны.

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Среди избранных – лидер таблицы по количеству призовых в карьере Брин Кенни, который завершил турнир четвертым (почти 400 тысяч долларов). Отправить американца отдыхать удалось будущему чемпиону Кайлу Бернсу.



Чемпион турнира Кайл Бернс. Фото: crownmelbourne

Австралиец, активно выбивал соперников за финальным столом, подошел к хедз-апу с огромным стеком – почти в 4 раза больше, чем у Алекса Фоксена. В итоге, борьба за главный приз – 1 197 663 долларов, оказалась непродолжительной. Трофей достался хозяину турнира. Американца также не обидели – более 762 тысяч призовых.