Покерный марафон – неблагодарное дело

Польскому покеристу Дмитрию Урбановичу своеобразный квест – превратить 250 долларов в онлайне в 10 тысяч – мозолит глаза уже целый год. И покинуть дело на полпути профессионал, похоже, не собирается.

Дмитрий Урбанович еще год назад решил доказать своим фанатам, что сможет достичь серьезного профита в онлайне за короткий промежуток времени. За 10 игровых сессий поляк попытался приумножить банкролл в 250 долларов в 40 раз. Но в планы Урбановича вмешались оффлайновые амбиции. Наиболее успешный польский игрок отправился в затяжное турне, в течение которого заработал призовыми почти полмиллиона долларов.

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После длительной паузы поляк вернулся к своему покерному марафону в онлайне и не опускает рук, несмотря на туманные перспективы. Позади уже 24 игровых дня, а на банкролле только 1480 долларов. Впрочем, для игрока, который заработал за карьеру более 6 миллионов долларов призовых, нет ничего невозможного.