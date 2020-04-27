Покерный слэм-данк: звезды NBA за интеллектуальной игрой

Американцев вполне справедливо называют самой покерной нацией в мире. А кроме того, ребята за океаном смыслят в баскетболе и их лига NBA является эталоном игры. Герои нашего материала доказали, что эти два ремесла могут вполне органично сосуществовать.

Эта сладкая парочка на баскетбольном паркете решала любые задачи. Тони Паркер и Тим Данкан стали настоящими символами San Antonio Spurs и живыми легендами клуба. Американец выиграл со шпорами 5 титулов чемпиона NBA, француз – 4. Высокий игровой интеллект баскетболистов пригодился им и за покерными столами. Тони Паркер игрой увлекается давно и даже успел попробовать себя в роли амбассадора от одного из покерных провайдеров и организатора турниров. Не отставать от бывшего партнера по команде пытается и Тим Данкан, покерный талант которого отметил сам гуру игры Фил Хельмут.

Порцию комплиментов от последнего заслужил и еще один баскетболист – Дэвид Ли. Чемпион NBA в составе Golden State Warriors когда-то обчистил Хельмута на 32 тысячи долларов в кэш-игре. Знает как портить нервы покерным профессионалам и еще один владелец чемпионского кольца NBA Пол Пирс. Легенда Boston Celtics неоднократно светился в популярном покерном шоу Poker After Dark, где демонстрировал вполне приличные результаты.

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Эрл Бэррон. Фото: pokernews

В тени предыдущих персонажей на протяжении карьеры в NBA находился Эрл Бэррон. Чемпион ассоциации в составе Miami HEAT играл немного и выдающимися результатами на паркете не запомнился. Зато именно Бэррона называют наиболее успешным покеристом из баскетбольного цеха. После завершения карьеры игрока, Эрл начал рьяно осваивать новую профессию. В "живых" турнирах бывший баскетболист уже выиграл 147 тысяч долларов и видно, что 38-летний американец на этом не остановится.