Поклонники онлайн-покера получили сотни тысяч гривен в подарок

"Горячий апрель" на PokerMatch набирает ход и объединяет сотни игроков, которые получают прекрасную возможность для пополнения своего банкролла в акциях на любой вкус. Десятки тысяч гривен призовых уже нашли своих владельцев.

Задания акции "Дневник регуляра" покорились многим покеристам, которые приняли участие в воскресном фриролле с призовым фондом 100 000 гривен. Лучшим в этом специальном турнире стал игрок с ником kokalatee, заработавший 20 872 гривны за вечер.

Начинающие игроки также не остались без наград, ведь условия акции "Дневник микрорегуляра" достаточно просты и не вызывают трудностей у новичков. Напомним, что желающим получить до четырех билетов на ежедневные фрироллы, в которых разыгрывается 5 000 гривен, достаточно лишь отыграть 500 любых раздач за день за буст-столами Безлимитного Холдема и Омахи или сгенерировать 10 гривен рейка. В эти турниры было сделано 13 200 входов, а их призеры уже пополнили свой банкролл!

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Кроме того, 1 727 игроков стали призерами акции "Легкие деньги". Они разыграли между собой 105 000 гривен!

Стоит также отметить настойчивость покериста с ником remgar, который выигрывал дневной зачет акции Heroes of Windfall четыре раза!

А еще за первую неделю апреля игрокам PokerMatch трижды выпал Cash Drop и 508 покеристов пополнили свои счета в сумме на 746 568 гривен!

Акции апреля продолжаются! Оставайтесь дома, играйте в покер и зарабатывайте!

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