Преждевременная смерть Коби Брайанта не оставила равнодушным и покерное сообщество. Память выдающегося баскетболиста почтили немало звезд покера.

Я не был с ним знаком, но скорблю и соболезную его семье. Он оставил нас слишком рано, его любили во всем мире,

– написал в своем Твиттере Даниэль Негреану.

Трагическая смерть 5-кратного чемпиона NBA зацепила и легенду покера 86-летнего Дойла Брансона:

Жизнь непредсказуема. Покойся с миром, Коби.

Представители молодого покерного поколения Дуглас Полк и Джо Инграм вырастали на играх Коби Брайанта. Поэтому также сказали несколько теплых слов в адрес своего кумира.

Интересно, что и покер не был чужд Коби Браянту. Баскетболиста часто приглашали на престижные турниры как почетного гостя.



Скорбь о Коби Брайанте. Фото: Getty Images

Напомним, Коби Брайант погиб утром 26-го января после падения вертолета. Жертвами трагедии стали еще восемь пассажиров, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джианна Мария.