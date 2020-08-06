Правоохранительные органы США задержали и выдвинули обвинения Джефри Моррису. Его обвиняют в резонансном убийстве Сюзи Жао.

Тело девушки нашли 13-го июля. Довольно быстро полиции удалось выйти на след подозреваемого.

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Известно, что 60-летний Джефри Моррис встречался с Сюзи перед ее исчезновением. У мужчины немалый список приводов за различные уголовные преступления.

Сюзи Жао знают в покере по ее нескольким выступлениям на WSOP. Полиция уверена, что покерная деятельность девушки не имеет отношения к мотивам убийства.