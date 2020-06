Самая грандиозная ежегодная покерная серия WSOP в 2020 году вынужденно перебралась в онлайн. Многие восприняли эту новость с негативом, но хватает и тех, кому такой формат по вкусу. Так или иначе, в сентябре мы перевернем беспрецедентную страницу в истории Всемирной серии, которая за полвека увидела немало уникальных эпизодов.

Всемирная серия имени Фила Хельмута

У американского покерного профессионала Фила Хельмута целая армия хейтеров. Впрочем, трудно не согласиться с тем фактом, что "Poker Brat" оставил весомый отпечаток в истории игры и в первую очередь это касается Всемирной серии покера.

Именно Хельмуту принадлежит сразу несколько рекордов WSOP: он примерил 15 браслетов Всемирной серии, побывал за рекордными 62-мя финальными столами и наибольшее количество раз попадал на деньги – 151 ITM.

Фил Хельмут. Фото: ESPN

Пополнить свой впечатляющий послужной список Хельмут намерен этим летом. Несмотря на то, что американец практически не играет в онлайне, он заверил, что не пропустит баталий за виртуальными столами. Фил заранее забронировал себе номер в Лас-Вегасе на целый месяц, чтобы приобщиться к WSOP online 2020.

"Волшебник", который "ограбил" Лас-Вегас

Антонио Эсфандиари на Всемирной серии покера выиграл лишь 3 браслета. Несмотря на это, американец иранского происхождения гордо носит звание игрока, который заработал на протяжении выступлений на WSOP самую большую кучу денег. Львиную долю из почти 22 миллионов долларов "волшебник", правда, выиграл в одном турнире.

Антоніо Есфандіарі. Фото: wsop.com

На WSOP 2012 года победа в битве миллионеров – турнире Big One for One Drop – принесла Эсфандиари 18,35 миллиона долларов призовых. А это еще один рекорд – самый большой выигрыш в одном турнире Всемирной серии.

Обладатель тройной короны WSOP

Еще одно уникальное достижение на Всемирной серии, вряд ли удастся кому-то повторить. Американец Стю Ангер, которого считают одним из самых талантливых покеристов в истории игры, завоевал аж 3 браслета Главного события WSOP. А свой второй и третий титулы чемпиона мира получил с интервалом в 16 лет.

Противостояние поколений

3-кратным чемпионом Main Event WSOP можно считать и одного из патриархов игры Джонни Мосса. Впрочем, первый титул в истории серии достался американцу без борьбы – лучшим в мире его признали законодатели WSOP. Правда, и Мосс без рекорда не остался. Свой третий Main Event в 1974 году техасец выиграл незадолго до 67-го дня рождения, и до сих пор остается самым старшим чемпионом мира по покеру.



Джо Када. Фото: wsop.com

В новом тысячелетии в грандиозном турнире за 10 000 долларов балом правит молодежь. Именно представителю нового поколения Джозефу Каде подчинилось Главное событие в 2009 году. Американец осуществил свою мечту еще до 22-го дня рождения и является самым молодым чемпионом мира в истории.

Не мужчинами едиными

Желанными гостями за столами WSOP всегда были и женщины, которые приезжали в Лас-Вегас отнюдь не транжирить деньги. Сразу три дамы завоевали здесь по три чемпионских браслета. Речь о Барбаре Энрайт, Нане Долисон и Ванессе Селбст.



Ванесса Селбст. Фото: pokernews.com

Последняя, кроме побед на Всемирной серии, может похвастаться званием самой успешной покеристки в истории. Покерную карьеру Ванесса Селбст уже завершила, впрочем, время от времени демонстрирует, насколько соскучилась по профессии. Вероятно, и к WSOP online 2020 американка не будет равнодушной.

Украинский след на Всемирной серии

Всемирная серия покера – фестиваль многонациональный, хватает в протоколах турниров и украинских флагов. Наши покеристы примерили 7 браслетов WSOP (три из них на WSOP Europe), а Алексей Ковальчук является единственным мульти-чемпионом с украинским паспортом. Украинцы были близки и к самому престижному трофею – победе на Main Event. За 7 шагов от трофея в 2011 году остановился Антон Макиевский. В 2018-м зачарованная восьмая позиция не пустила к титулу и нашего Артема Металиди.



Алексей Ковальчук. Фото: wsop.com

Новый формат турнира не только поможет нашим игрокам решить множество логистических проблем, но и откроет перед ними дополнительные возможности. Поэтому у нас есть все основания надеяться на обновление вышеперечисленной статистики. Болеем за украинцев на WSOP 2020 с 1-го июля по 6-е сентября.