Уроженец Украины Павел Векслер, который известен за онлайн-столами под ником "MountainRo$e", добился очередного весомого успеха.

Павел финишировал вторым на турнире престижной серии World Poker Tour, который сейчас проходит в онлайн-режиме. Играли в Безлимитный Холдем в формате 6-max. Желающих заплатить бай-ин в 1 050 долларов нашлось более чем 500, а турнир был двухдневным, поэтому Павлу пришлось изрядно попотеть ради хорошего результата.

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Так или иначе, Векслер добрался до хедз-апа, где, правда, уступил представителю Австрии Ларсу Камфюсу. Соперничать с последним было непросто, так как у австрийца серьезный апстрик. Одновременно с этим соревнованием, он играл еще и турнир хайроллеров за 3 200, где занял третье место и заработал более 250 тысяч долларов! За победу же над Павлом Камфюсу досталось 95 606 долларов, а Векслер получил почти 70 тысяч. Очередной хороший результат для представителя Украины, который, напомним, недавно пересек отметку в 1 миллион долларов профита (чистого выигрыша) в онлайн-турнирах.

На том же World Poker Tour Online, к слову, отшумел и один из самых дорогих турниров серии WPT Super High Roller. За участие в нем пришлось выложить аж 25 500 долларов. Здесь себя хорошо проявил звездный белорусский игрок Никита Бодяковский. Ему удалось финишировать четвертым и утроить свой бай-ин. Наибольший же куш сорвал обладатель браслета WSOP Паскаль Лефрансуа, которому за победу достались аж 315 812 долларов!