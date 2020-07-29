Онлайн-версия Всемирной серии покера уже подарила немало уникальных достижений. Кто-то выиграл браслет в авто, кому-то покорился титул в дебютном турнире в интернете. Канадец Алекс Стасиак пошел еще дальше – заработал кругленькую сумму, инвестировав всего 10 долларов.

Будущий чемпион ивента за 1111 долларов попал в главный турнир через сателлит. За последующие 9 с хвостиком часов Стасиак одолел поле из 2322 входов и примерил свой первый браслет WSOP. Из общего призового фонда, который составил более 2,5 миллионов, чемпиону досталось 343 203 доллара.

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Таким образом, Алекс приумножил собственные инвестиции в фантастические 34 320 раз. Благодаря такому впечатляющему результату, Стасиака уже окрестили новым Манимейкером, который в 2003 году стал мультимиллионером, начав путь к титулу через сателлит.