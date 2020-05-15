Прибыльная суббота на PokerMatch: как заработать деньги на выходных

16 мая игроки популярного украинского рума PokerMatch получат замечательную возможность опробовать свои силы в топ-событиях уикенда и сыграть против звезды покера Евгения Качалова.

Насыщенный субботний день откроет битва против самого успешного украинского покериста Евгения Качалова! Амбассадор PokerMatch добавит экшена на буст-столах с лимитом 25/50 гривен (анте 10 гривен), причем игра будет идти сразу в двух дисциплинах — Холдеме и Омахе.

Каждый желающий сможет принять участие в этом поединке, а самые амбициозные покеристы разделят между собой 20 000 гривен в рамках специального лидерборда! Так что просыпайтесь пораньше, садитесь за столы Challenge with Katchalov в 14:00 по Киеву и зарабатывайте!

Читайте также: Тысячи гривен в новом покерном турнире: где заработать деньги вечером

Разогревшись в баталии со звездой покера, игроки смогут продолжить свои тренировки в турнире Saturday Workout 22kg, который стартует в 19:30. Бай-ин в 22 гривны и гарантированный призовой фонд в 200 000 не дадут заскучать даже самым требовательным спортсменам. Хорошая тренировка и положительные эмоции обеспечены!

Но изюминкой субботнего вечера станут топ-турниры PokerMatch Daily Grand с бай-ином 220 гривен и, конечно же, традиционный PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен, которые откроют свои двери в 20:00 по Киеву.

Главный ивент месяца — десятый, юбилейный PokerMatch Million — снова бросит вызов каждому уважаемому игроку, ведь победитель не только запишет на свой счет шестизначные призовые, но и навсегда останется в памяти поклонников украинского покера.



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Правила миллионника неизменны: никаких ребаев и аддонов, 4 входа на каждого игрока и увеличенный стек для тех, кто зарегистрируется до начала турнира. Все просто!

Делайте стартовый взнос или пройдите отбор в сателлитах и выигрывайте главный приз мая!

Регистрируйтесь на PokerMatch и получите мгновенно до 2 500 грн на свой счет!

Скачивайте удобное приложение PokerMatch в App Store прямо сейчас и побеждайте, играя в покер!