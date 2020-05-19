Как проходил отбор в сборную Украины по спортивному покеру: эксклюзивное видео

До старта Кубка Наций по матч-покеру осталось две недели. 30-31 мая сборная Украины будет защищать свое звание чемпионов мира! Как проходил отбор девушек в сборную, смотрите в документальном фильме, который подготовил PokerMatch.

Уже совсем скоро сборную Украины по спортивному покеру ждет серьезное испытание. В конце мая наша команда будет бороться за победу в Мировом Кубке Наций по матч-покеру. Честь Украины в Кубке Наций по матч-покеру будут защищать не только опытные спортсмены, которые прошли "огонь и воду" турниров в Дублине и Киеве, но и талантливые новички. Одной из них стала Анна Мазно, которая присоединилась к главной команде страны в конце прошлого года.

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Харьковчанка прошла строгий отбор, в котором участвовали только девушки, и оказалась сильнее всех! Заключительный этап отборочных соревнований состоялся во время популярной серии PokerMatch UA Millions и подарил участницам и зрителям немало ярких эмоций. Каждая секунда горячего экшена была зафиксирована на видео. Теперь мы можем еще раз вспомнить все подробности соревнований, посмотрев крутой фильм от PokerMatch!

Болейте за наших, болейте за Украину!