Проиграв почти миллион евро, Фил Гальфонд готовится к реваншу

Звездный покерный игрок по высоким лимитам Фил Гальфонд решил продолжить хедз-ап дуэль с "VeniVidi1993".

Напомним, поединок тет-а-тет между американцем Филом Гальфондом и онлайн-игроком с ником "VeniVidi1993" открыл программу так называемого Galfond Challenge. Стартовал поединок мягко говоря несколько неожиданно. За почти 10 тысяч розыгрышей именитый американец проиграл аж 900 тысяч евро.

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Фил решил взять паузу. Дуэль была под угрозой срыва. Немалое количество болельщиков пристально следило за страницами Гальфонда в социальных сетях, чтобы узнать решение покериста. Наконец, Фил порадовал своих поклонников. Он сообщил, что продолжит матч с "Veni".

Правда, когда именно продолжится поединок на данный момент неизвестно. Ранее Гальфонд говорил, что не вернется к игре как минимум до первого марта.

Отметим, что за один день паузы американец выплачивает своему сопернику по три тысячи евро штрафа. Если "VeniVidi1993" победит Фила по итогам 25-ти тысяч розыгрышей, то получит солидное вознаграждение – 200 тысяч евро.



Galfond Challenge. Фото: RIOP

После дуэли с "Veni" Гальфонд сыграет с другими хайролерами: онлайн-игрок "ActionFreak" и звезды оффлайна Перкинс, Кейтс и Шварц.