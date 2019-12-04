Прорыв года: сборная Украины по спортивному покеру собирает призы

Наша молодая команда стала чемпионом мира и взяла "бронзу" на первенстве континента. Следующее испытание для украинцев — февральский Кубок Наций в Перу

Весной этого года в Украине появилась Национальная сборная по спортивному покеру, и она сразу громко заявила о себе на международной арене.

Сенсация в Дублине

Наша команда отправилась на мировой Кубок Наций Дублин в статусе абсолютного новичка, но ее результат превысил самые смелые ожидания. Украинцы, впервые игравшие в турнире по матч-покеру, обошли признанных лидеров этого вида покера - сборные Ирландии и Германии. И стали чемпионами мира!

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Несмотря на то, что в нашей команде были собраны опытные и титулованные покеристы, в матч-покер они до этого не играли и набирались опыта прямо во время турнира. В этой игре полностью отсутствует элемент случайности, и все решает мастерство спортсменов. Этого наши имели вдоволь, что и доказала сборная Украины в Дублине.



Ольга Ермольчева. Источник: Poker Match

Чемпионами мира в составе нашей команды стали Ольга Ермольчева, Андрей Любовецкий, Владимир Дрокин, Тимур Азизов, Андрей Момот, Роман Головко и капитан команды Михаил Кедровский. А PokerMatch Pro Ольга Ермольчева стала лучшим игроком турнира, набрав наибольшее количество очков среди всех участников Кубка Наций.

Домашняя "бронза"

Следующее испытание ждало нашу команду в сентябре. Киев стал местом проведения Европейского Кубка Наций, на который съехались 13 команд континента. В конгресс-холле столичного отеля "Братислава" команды боролись за попадание в топ-6, что давало право отправиться на чемпионат мира в Перу. При этом наша команда такое право уже получила победой в Дублине и играла исключительно за престиж.

В этот раз цвета сборной Украины защищали и те, кто сыграл в Дублине, и титулованные новички. В команде появился обладатель чемпионского браслета WSOPE Михаил Гутий, финалист Main Event EPT Артем Кобылинский и успешный украинский покерист Михаил Кобылинский.



Михаил Гутий и Артем Кобылинский. Источник: Poker Match

Наша команда уверенно вошла в финальную шестерку, а дальше началась борьба на равных, в которой все решилось буквально в последних раздачах. Интриги добавлял тот факт, что текущие результаты финальных игровых сессий были скрыты от болельщиков и самих спортсменов. В итоге сборная Украины на домашнем Евро взяла "бронзу". Второе место заняли ирландцы, а победу в Киеве одержала сборная Испании.

Отбор от PokerMatch

Ярким событием в истории молодой украинской команды стал отбор покеристки в сборную, организованную PokerMatch и Всеукраинской федерацией спортивного покера. Больше чем 100 покеристок зарегистрировались в отборе на PokerMatch. Им нужно было пройти игровые миссии и сыграть турнир онлайн. 9 лучших определили чемпионку за "живым" финальным столом Гранд-финала серии PokerMatch UA Millions в Киеве.

Борьба продолжалась семь часов, а каждую раздачу финала показали в прямом эфире. Болельщики, поддерживая своих фавориток, били рекорды просмотров и с нетерпением ожидали развязки.

В конце концов место в сборной Украины и 30,000 гривен разыграли в хедз-апе харьковчанка Анна Мазно и Ирина Фалзон. Несмотря на то что на старте игры один на один преимущество по фишкам имела Ирина, Анна сумела перехватить инициативу и победить.

Планы на Перу

В эти дни в Перу уже должны были бушевать страсти финала года в Кубке Наций, но, к сожалению, помешали обстоятельства. Из-за нестабильной политической ситуации в стране турнир лучших сборных планеты перенесли на февраль 2020 года.

Теперь наша команда имеет больше времени на подготовку к ответственному старту. В Перу украинцам придется защищать свой престижный титул, и мы желаем им удачи!