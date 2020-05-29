Проводы весны на PokerMatch: топ-турниры, крутые призы и игра со звездой покера!

В субботу, 30 мая, игрокам украинского рума PokerMatch нужно задействовать все ресурсы, поскольку им выпадает прекрасная возможность принять участие сразу в трех топ-турнирах и битве с Евгением Качаловым! На кону более 1 400 000 гривен!

Прежде всего, отметим крупнейший украинский онлайн-турнир PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен. Финальный миллионник весны, который стартует в 20:00 по Киеву, станет новой возможностью для игроков заработать шестизначную сумму всего за один вечер!

Его правила неизменны и очень просты: никаких ребаев и аддонов, 4 входа на каждого игрока и увеличенный стек для тех, кто зарегистрируется до начала турнира.

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Список топ-событий субботы также пополнят выгодные ивенты с гарантиями 200 000 гривен в каждом. Тренировочный турнир Saturday Workout 22kg и крутой ивент PokerMatch Daily Grand с бай-ином 220 гривен никого не оставят равнодушным! Делайте стартовый взнос, или проходите отбор в сателлитах и ​​пополняйте свой банкролл. Турниры начнутся в 19:30 и 20:00 соответственно!

Кроме того, каждый игрок снова сможет попробовать себя в битве с одним из самых успешных украинских покеристов Евгением Качаловым. Амбассадор PokerMatch даст экшен на буст-столах с лимитом 25/50 гривен (анте 10 гривен), причем игра будет идти сразу в двух дисциплинах – Холдеме и Омахе.

Челлендж стартует в 14:00 по Киеву, поэтому просыпайтесь пораньше и покажите свой лучший покер!

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