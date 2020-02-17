Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов

Покер — самая популярная карточная игра в мире, которая часто вызывает противоречивые чувства. Игроки обожают его за неповторимый вкус побед и ненавидят во время неудачных периодов, но только малая часть из них способна отбросить эмоции и наслаждаться каждой раздачей, вне зависимости от её результата.

Математика покера входит в обязательную программу подготовки каждого профессионала, но на психологические аспекты игры почти не обращают внимания, а ведь они оказывают огромное влияние на итоговый результат. Живая игра невозможна без умения читать оппонента, которое зачастую оказывается более ценным, чем идеальная теоретическая база, а успех сражения за виртуальными покерными столами зависит от способности принимать правильные решения в стрессовой ситуации.

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Следующие советы помогут вам избавиться от некоторых проблем, замедляющих продвижение к вершинам покерного мастерства.

Разминайтесь перед игрой

Разминка перед игрой в футбол не вызывает вопросов – спортсмены прекрасно понимают её важность. Но кто разминается перед покерной сессией? Подавляющее большинство игроков ограничиваются выбором музыки или чтением форумов, а потом просто садятся за стол. Однако подготовка к игре очень важна и должна быть неотъемлемой частью расписания, так как с её помощью можно свести к минимуму все отвлекающие факторы и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

Именно с отключения мессенджеров и перевода телефона в беззвучный режим должен начинаться подготовительный ритуал. Постарайтесь найти уединённое место и создать в нём комфортную атмосферу. После этого сосредоточьтесь на слабых местах в вашей игре и несколько раз проговорите их вслух. Эти простые действия помогут обрести нужный настрой, и вам не придётся делать это во время игры.

Перед сессией я открываю тетрадку и анализирую четыре-пять бордов в качестве разминки,

– Дмитрий "FREEQ" Никитин.

Научитесь не переживать из-за бэд-битов

Бэд-бит – ситуация в покере, когда лучшая комбинация проигрывает худшей, сумевшей улучшиться на поздних раундах торговли. Наверное, каждый игрок испытывал неповторимые ощущения после того, как почти выигранные фишки оказывались в руках у удачливого соперника. Несколько бэд-битов подряд могут вывести из себя самых стрессоустойчивых покеристов и заставить их совершать импульсивные действия в попытке отомстить обидчику, часто теряя гораздо большие суммы.

Обуздать эмоции нелегко, но крайне необходимо, так как они мешают принимать оптимальные решения. Постарайтесь понять, что бэд-биты – неотъемлемая часть покера. Именно они вносят в игру элемент удачи, чем привлекают любителей острых ощущений. Не гонитесь за деньгами, а сосредоточьтесь на правильной игре – и успех не заставит себя ждать.

Вся проблема историй про бэд-биты состоит в том, что в них нет никакой ценности. Почему люди рассказывают эти истории? Чтобы можно было пожаловаться: "Я тут ни при чём, мне просто не везёт!",

– Даниэль Негреану.

Не играйте на автопилоте

Первые упоминания об игре "на автопилоте" можно найти в работах покерного психолога Джареда Тендлера. Иными словами, это игра с рассеянным вниманием, когда покерист совершает бездумные действия, часто отвлекаясь на посторонние вещи. Причин у такого состояния может быть очень много, но в качестве основных можно выделить усталость, стресс, длинные сессии и отвлекающие факторы.

Постарайтесь снизить продолжительность сессий, а также делайте небольшую физическую зарядку в перерывах. Для контроля над качеством решений можно использовать следующий классический приём – проговаривайте каждое действие и причину, по которой оно будет выгодным. Можно делать это в уме или вслух, если вас никто не слышит. Как только внимание начинает рассеиваться – сделайте внеочередной перерыв. Таким образом вы сможете избежать автопилота и научиться играть осознанно.

Вы играете под огромным давлением и наблюдаете, как в подобной ситуации чувствуют себя ваши соперники. Сильнейшие игроки не перестают учиться, а бездумная игра на автопилоте неизменно ведёт к падению,

– Кристен Бикнелл.

Уделяйте внимание отдыху

Качественный отдых является одним из лучших лекарств от стресса. Всего пара часов на природе поможет забыть о неудачах и сбросить напряжение. Постарайтесь не думать о покере и наслаждайтесь окружающим миром. Активный отдых на природе насытит организм кислородом, улучшит обмен веществ и восстановит работоспособность, что, несомненно, скажется и на покерных результатах.

Моё любимое хобби – играть в футбол и отдыхать на природе с людьми, которые меня вдохновляют,

– Фёдор Хольц.

Даунстрик – не приговор!

Каждый покер-про понимает, что невозможно всё время играть в плюс. Несмотря на то, что большая часть успеха в покере зависит от мастерства, удача нередко вносит свои коррективы. В отличие от бэд-бита, даунстрик (длительная полоса невезения) оказывает сильнейшее психологическое давление на игрока – он начинает терять уверенность в собственных действиях и совершает грубейшие ошибки. Именно способность переносить неудачи отличает сильного профессионала от простого любителя.

В этот период стоит взглянуть на игру под другим углом. Возможно, вы просто не бьёте лимит, и лучшим решением будет сделать шаг назад. Кроме того, игра по низким ставкам поможет справиться со страхом потери крупной суммы денег и вернуть хорошее расположение духа. Тщательно анализируйте каждую сыгранную раздачу и обсуждайте решения с друзьями, так как свежий взгляд на ситуацию нередко может оказаться лучше вашего.

У нас нет власти над результатами на короткой дистанции, поэтому нет смысла думать о них. Я сохраняю уверенность в своей стратегии и много играю,

– Рафаэль Серпедес.

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Даже знаменитые игроки совершают ошибки

Звёзды покера обладают огромным количеством почитателей, которые склонны идеализировать игру своего кумира. Представители "старой школы", в число которых входят Даниэль Негреану, Фил Хельмут, Дойл Брансон и другие, не могут составить конкуренцию молодым соперникам, потратившим сотни часов на теоретическую подготовку, но все ещё побеждают за счёт великолепного чтения оппонента.

Кроме того, они не являются образцом терпения, поэтому весь мир с удовольствием наблюдает за эпичными выходками в исполнении легендарных профессионалов.

Понимание собственных недостатков – первый шаг к решению проблемы, поэтому каждому покеристу будет крайне полезно взглянуть на игру с точки зрения психологии и исправить незначительные ошибки, которые тем не менее замедляют прогресс. Постоянно совершенствуйте свои навыки – и вам никогда не придётся искать мотивацию.