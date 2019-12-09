Психология в покере: тайтовая игра

Тайтовый стиль, когда игрок вступает в игру только с сильнейшими руками, присущий прежде всего новичкам покера. Отсутствие опыта и мастерства тайтовые игроки вынуждены компенсировать дисциплиной и серьезной фильтрацией рук.

Иными словами, на психологическом уровне возникает своеобразный комплекс, который не позволяет начинающему играть раскованно, чтобы не допустить ошибок.

Впрочем, тайт (англ. Tight – плотный, тесный), нередко является частью стратегии даже у профессионалов. Благодаря сдержанной игре и нечастому участию в раздачах, тайтовый игрок создает себе соответствующую репутацию. Следовательно, при случае, может применить собственный имидж для блефа.



Тайтовая игра в покере. Источник: pokerfanatics

В то же время, тайтовая игра имеет и немало недостатков. Такие игроки, как правило, подвергаются постоянному давлению со стороны более агрессивных соперников. К тому же, даже дождавшись руки из своего диапазона, тайтовый игрок часто отпугивает соперников. Поэтому возможность выиграть серьезный банк выпадает крайне редко.

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Ну и наконец, Тайтовая игра абсолютно неуместная в турнирах с быстрым ростом блайндов. Здесь наоборот, не помешает играть агрессивно, даже лузово.