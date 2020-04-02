Путь от чемпиона мира до покерного забвения: история Джейми Голда

В 2006 году Джейми Голд выиграл неофициальный чемпионат мира по покеру и установил рекорд по количеству призовых, которые получил победитель WSOP Main Event. Но 12 миллионов долларов быстро закончились, угасла и покерная слава загадочного американца.

Главное событие Всемирной серии покера в 2006 году имеет все шансы войти в анналы истории. Турнир за 10 000 долларов штурмовали сразу 8 773 игрока, что до сих пор является рекордом. Еще одним рекордсменом суждено было стать парню с "золотой" фамилией – Джейми Голду. Американский продюсер в изысканном стиле одолел всех соперников и положил в карман фантастические 12 миллионов долларов.

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В течение турнирной дистанции Голд вел себя вызывающе, провоцировал соперников словесно, играл агрессивно, а порой и авантюрно. В зале Джейми психологически поддерживала мать Джейн Голд, а энергию для тела и мозговой деятельности будущий чемпион черпал, поедая чернику.

В итоге за финальный стол Джейми сел откровенным чип-лидером, аккумулировав более четверти всех турнирных фишек, и довел дело до триумфального завершения. В хедз-апе оружие сложил к тому времени уже известный покерный профессионал Аллен Каннингем.

Судьба 12 миллионов долларов, на которые Голд прилёг во время фотосессии, неизвестна до сих пор. Сразу после завершения турнира на половину выигрыша посягнул товарищ Джейми Криспин Лейсер. Мол, помог партнеру пропиарить в течение ивента одного из гигантов игорного бизнеса. В конце концов, 6 миллионов выигрыша Голда суд заморозил и только через несколько месяцев участники спора пришли к согласию. Кому достались деньги – неизвестно. Часть своего выигрыша новоиспеченный чемпион мира выделил на лечение отчима. Но через несколько месяцев тяжелая болезнь забрала Роберта Голда.



Джейми Голд. Фото: Getty Images

В покерную тень отошел и чемпион мира. После успеха 2006 года Джейми Голд выиграл в оффлайне каких-то пол миллиона долларов призовых. А в наши дни принимает участие только в недорогих турнирах и не демонстрирует выдающихся результатов. Неудивительно, что Джейми Голда продолжают называть чемпионом-однодневкой и одним из самых противоречивых триумфаторов главного покерного турнира планеты.