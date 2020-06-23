Это не первые случаи заражения после того как игорные заведения в столице развлечений вышли из карантина.

Известно, что заболели двое консьержей. Они работают в гостиничном комплексе "Космополитен". Заведение проводило плановое тестирование своих работников и два теста были положительными.

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Руководство отеля немедленно приняло все необходимые меры. В частности, сообщило в соответствующие органы. Сейчас пытаются определить всех людей, с которым больные тесно контактировали, чтобы и их проверить на коронавирус.

Интересно, что именно из-за большого наплыва людей и не соблюдение социальной дистанции в "Космополитен", власти Невады недавно ввели жесткие правила работы всех казино штата.

Напомним, игорные заведения в Лас-Вегасе вышли из карантина 4 июня. С тех пор это уже третий зафиксированный случай заражения коронавирусом. Предыдущие два раза болели работники кухни и бара двух других заведений.