Разборки один на один: хедз-ап — покерная дуэль

Для победы в покерном турнире игроку не обойтись без целого списка умений. В частности, необходимы выносливость, психологическая устойчивость и хладнокровие. А еще умение перехитрить или прочитать соперника в дуэли тет-а-тет — хедз-апе.

Хедз-ап (с английского "головы вверх") – покерный термин, который означает игру один на один. Это ситуация, когда в раздаче за столом остаются только двое игроков. Все остальные уже спасовали. Или когда эти двое вообще последние, кто остался в турнире. Тогда хедз-ап является финалом соревнований. К таким розыгрышам, обычно, приковано наиболее пристальное внимание.

Поэтому вполне логично, что игра один на один выросла в отдельную дисциплину. Ведь, игра сам на сам существенно отличается от игры против нескольких соперников. На первый план здесь выходит умение подстроиться под стиль конкретного оппонента. Хедз-ап чемпионаты проходят по олимпийской системе. Проиграл — вылетел. Победа над соперником позволяет пробиться в следующий раунд. И так вплоть до чемпионского титула.



Игра один на один. Фото: Pokernews

Профессиональные покеристы советуют в финальном хедз-апе менять стиль своей игры. Чтобы оппонент не мог вас "раскусить". Например, сначала принимать агрессивные решения, а потом действовать взвешенно.

Умение классно играть хедз-апы — лишь одна из деталей, которые отличают классного покериста. Зато, неотъемлемая. Тем более, чаще всего финальные дуэли тет-а-тет происходят еще и на фоне психологической усталости после пройденного турнира.

Хедз-ап, своего рода, игра характеров фигур. Покерная версия дуэлей. Где все решает только твой талант. Ну, и фортуна.