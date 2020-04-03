Раздача, которая изменила ход покерной истории

Криса Манимейкера без лишнего пафоса называют покерным революционером, ведь именно его успех в главном событии WSOP 2003 вызвал настоящий покерный бум.

Фантастический результат американского бухгалтера, который 40 долларов превратил в 2 500 000, вывел популярность покера на невиданный уровень, а это явление получило название "Эффект Манимейкера".

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Но всего этого, вероятно, не было бы, если бы не несколько главных раздач, которые позволили Крису Манимейкеру примерить браслет чемпиона мира по покеру. Одна из них вывела его на финальный стол в статусе твердого чип-лидера и помогла избавиться, пожалуй, от сильнейшего на тот момент игрока в турнире.

Фантастический бэд-бит, в котором сошлись два фулл-хауса, принес Манимейкеру банк в миллион фишек и помог реализовать мечту каждого покериста. А Фил Айви в статусе баббл-боя финального стола WSOP Main Event остановился за несколько шагов от титула, который пока не сумел выиграть на протяжении своей невероятно успешной карьеры.