Разновидности покера: Бадуги

Бадуги (badugi) – молодой вид покера, родившийся в Корее. В переводе с корейского бадуги означает радуга. Игра сочетает в себе особенности Лоуболла и Дро-покера.

Цель игры – собрать комбинацию из четырех, как можно более слабых, карманных карт. При этом они обязательно должны быть разномастными.

Комбинации в бадуги отличаются от традиционных, используемых в холдеме или омахе.

КОМБИНАЦИИ БАДУГИ:

Бадуги – самая сильная комбинация – последовательность разномастных карт от туза до 4 (А, 2, 3, 4).

Трикарточна комбинация – три нечетные разномастные карты. Четвертая может выполнять роль кикера, если несколько игроков собрали одинаковую комбинацию.

Комбинация из двух разномастных карт – рука, в которой есть только две разномастные карты (А 2 марта 3). Поскольку, в руке есть две одномастные карты и пара троек, то в расчет идут только туз и одна тройка.

Комбинация из одной карты – когда у игрока четыре карты той же масти или ранга, играет из них только одна. Если в игре остается два участника с такой комбинацией, то победит тот, у которого карта низшего ранга.

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Игра в бадуги происходит с фиксированным лимитом. В первых двух раундах торгов игроки ставят маленькую ставку, а в третьем и четвертом раундах могут использовать большую ставку, вдвое больше малой.

В бадуги есть возможность обмена карманными картами. Игрок может заменить любую из своих карт. Обмен происходит трижды за раздачу (каждый раз можно менять любое количество карт), но только во время вашего хода.

Раунды торгов и обмен карт а бадуги: