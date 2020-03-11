Разновидности покера: Холдем 6+

Его еще называют Холдемом с "короткой" колодой, а эксперты предсказывают этой игре доминирование по популярности среди разновидностей покера. И это при том, что Холдем 6+ в Европу из Китая завезли всего 5 лет назад.

Покер с "короткой" колодой, в отличие от классических разновидностей, играют не 52-мя картами, а 36-ю. В игре отсутствуют двойки, тройки, четверки и пятерки. Но принцип игры полностью соответствует классическому техасскому Холдему. Торги игроки ведут на четырех улицах – пре-флоппи, флоппи, терн и ривери, а комбинации формируют из двух карманных карт и трех с доски.

Главное же отличие касается старшинства самых комбинаций. В Холдеме 6+ трипс старше стрит. Ведь благодаря "короткой" колоде, собрать 5 карт по порядку различной масти легче, чем 3 карты одного ранга. Это же касается и фулл-хауса по сравнению с флешем. Здесь также распределение сил иное, чем в классическом Холдеме.

Старшинство комбинаций в Холдеме 6+:

Роял флеш Стрит флеш Каре Флэш Фулл-хаус Трипс / сет Стрит Две пары Пара Старшая карта

Еще один момент – в формировании нижнего стрита: как и в традиционном Холдеме участие принимает туз. Правда, в Холдеме 6+ старейшая карта в колоде является фундаментом стрита от шестерки и выше.

В конце концов, главная фишка Холдема с "короткой" колодой – более динамичная игра по сравнению с его предком. Именно благодаря этому 6+ приобретает стремительную популярность в покерном комьюнити. Поэтому познакомиться с новой игрой можно на большинстве покерных платформ в онлайне. Стремительно врывается Холдем с "короткой" колодой и на ведущие "живые" серии турниров.