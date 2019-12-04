Разновидности покера: Омаха

У этой покерной дисциплины все больше поклонников. Оно и неудивительно, играя в Омаху, вы получаете на руки сразу четыре карты, а соответственно шансов собрать солидную комбинацию в разы больше, чем в Холдеме.

Стремительному росту популярности Омахи способствовало ее эволюция. Сегодня за онлайн и оффлайн столами немало разновидностей игры – Омаха Хай-Лоу, 5-карточная Омаха, Куршевель, Оклахома.

Омаха. Источник: pokernews

Впрочем, все же во главе семейства остается классическая 4-карточная пот-лимит Омаха. В отличие от безлимитного холдема, где игрок может на любой "улице" отправить в банк весь свой стек, пот-лимит игра предусматривает ограничение ставок. Впрочем, к ривер банку нередко раскачивают так, что в игру идут все фишки.

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А если речь идет об Омахе, такой сценарий случается очень часто. Ведь из четырех карт в руке и пяти на доске можно собрать множество комбинаций. Правда на шоу-дауне соперники "меряются" оптимальным сочетанием двух карт с руки и трех на доске, как в холдеме.



Фил Айви. Источник: 1stpoker

Из-за высокой интенсивности игры и огромной вариативности комбинаций, Омаху часто называют игрой на интуицию и даже на удачу. Впрочем маститые игроки вам возразят. Омаха – значительно сложнее покерная дисциплина, чем Холдем, однако потенциально более прибыльна, если говорим о кэш-игре.