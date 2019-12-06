Рекорд Украины на PokerMatch: турнир с гарантией 2000000 гривен

7 декабря на PokerMatch состоится крупнейший в истории отечественный онлайн-турнир по безлимитному холдему. Отобраться на Winter Grand можно через бесплатные фрироллы-сателлиты или всего за 1 гривну.

Уже в ближайшую субботу, 7 декабря, в 20:00 в популярном украинском покер-руме PokerMatch состоится первый в истории страны онлайн-турнир Winter Grand с гарантированным призовым фондом 2 000 000 гривен! Он будет проходить в рамках серии Winter Poker Cup, что в течение всего декабря продолжается на PokerMatch.

Как рассказали в компании, отобраться в главный турнир недели вы можете бесплатно в многочисленных фриролл-сателлитах. А в день турнира вас ожидают уникальные сателлиты с бай-ином 1 гривна и гарантией 500 билетов в супертурнир! Также напрямую попасть в Winter Grand и побороться за шестизначные призовые вы сможете, внеся прямой бай-ин 220 гривен.

Бороться за победу будут тысячи участников, а победителю, кроме крупной суммы достанется также эксклюзивный чемпионский кубок серии.

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А еще в этот уикенд все желающие могут побороться за титул в турнире WPC-7 с гарантированным призовым фондом 500 000 гривен. Старт турнира 8 декабря в 20:00.

Турниры с гарантией 2 000 000 гривен будут проходить на PokerMatch каждую субботу – 7, 14, 21 и 28 декабря. Кроме того, на серии Winter Poker Cup покеристов ежедневно ждут большие турниры по безлимитному холдему, омахе и Китайскому покеру. Все детали серии – на официальном сайте PokerMatch.