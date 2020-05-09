Рекордная ставка в истории покера: на кону целый американский штат

В истории покера было немало невероятных раздач, фантастических выигрышей и безумных ставок. Впрочем, история, которой уже более 130 лет, легко даст фору современным покерным рекордам.

В 1889 году, когда у покера еще не было всемирной известности, а игра сопровождалась перестрелками и драками, состоялся беспрецедентный в истории игры эпизод. Как-то губернатор штата Нью-Мексико Брэдфорд Принс наблюдал за покерными разборками авторитетных персон – Джонни Доугерти и Айка Джексона. Последний, к слову, был одним из самых богатых людей западного побережья США. Ребята рубились не на шутку, а в одной из раздач в банке оказалось больше 100 000 долларов, космическая по тем временам сумма.

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Джексон, чтобы завладеть солидным выигрышем, поставил на кон собственное ранчо с 10 тысячами голов скота. Ставка Доугерти оказалась еще более впечатляющей. Он написал долговое обязательство, заложив всю территорию штата Нью-Мексико, а очевидец игры губернатор Принс подписал соответствующий документ. У бедняги, в конце концов, не было выбора – у его виска пристроился кольт дерзкого толстосума. Этот жест произвел на соперника Доугерти такое впечатление, что он тут же выбросил карты в пас.

Трудно сказать, сколько в этой истории правды, а сколько вымысла. Но в Нью-Мексико до сих пор действует закон, который заставляет претендентов на пост мэра в городах штата, которые набрали одинаковое количество голосов, разыгрывать должность в любую игру. На практике этот закон в 1998 году применили лидеры избирательной гонки в городе Эстансия – Карлсон и Фаррингтон. Последний играл в покер лучше, поэтому именно ему досталось кресло городского главы.