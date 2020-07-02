Фил Хельмут, как и обещал, активно штурмует онлайн версию Всемирной серии покера. Самый титулованный игрок в истории WSOP ринулся в бой почти без разведки, и уже в первом турнире серии был очень близок к титулу.

Стартовый турнир WSOP online – 500 No-Limit hold'em Kick-Off – Хельмут провел на довольно высоком уровне. Когда в игре, среди 1715 входов, оставалось только два стола, именно "Lumestackin", такой никнейм у легенды в онлайне, возглавлял турнирную таблицу. Впрочем, несколько кулеров и проигранная монетка QQvsAK оставили Фила Хельмута за бортом соревнований. 55-летний американец, который не часто играет в онлайне, финишировал на солидном 11-м месте. 500 долларов стартового взноса Хельмут превратил в 7 871 доллар призовых.

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Джонатан "Art.Vandelay" Доклер. Фото: pokernews.com

В итоге, определился и первый чемпион Всемирной серии покера в 2020 году. Свой первый золотой браслет и 130 425 долларов призовых получил Джонатан "Art.Vandelay" Доклер. Интересно, что победа принесла американцу больше денег, чем весь его выигрыш (105 тысяч долларов) за карьеру в "живой" игре.