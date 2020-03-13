Решение века и другие подвиги "Сильнейшего покерного соперника"

Меньше недели назад в Лас-Вегасе раздали награды победителям 25 номинаций Global Poker Awards. Одну из самых почетных статуэток, как сильнейший оппонент, получил британец Стивен Чидвик.

Особенности победе Чидвика добавляет то, что за него проголосовали коллеги. А кому как не самим покеристам лучше знать, против кого максимально сложно играть за столом.

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Стив – признанная акула игры. Огромная звезда и авторитет. Он является самым успешным британским покеристом в истории. И уверенно занимает свое место в десятке лучших игроков мира. Его выигрыш на живых турнирах уверенно движется к отметке в 35 миллионов долларов. Еще более 5 миллионов долларов Чидвик выиграл в онлайн-турнирах.

Несмотря на все заслуги, Стивен остается очень спокойным и уравновешенным. Но "спокойный и уравновешенный" – не путать с "слабый и тайтовый". Собственную отвагу британец ярко продемонстрировал на самом дорогом турнире в истории. В Лондоне Чидвик сделал "кол столетия".

В турнире с бай-ином в более миллиона фунтов (!) Стив кольнул олл-ин Раджкумара и смог удвоить свой стек. В итоге он завершил те соревнования на четвертом месте и выиграл почти 4,5 миллиона фунтов!

Известно, что до старта покерной карьеры британец мечтал стать гольфистом. Долгое время Чидвика называли лучшим покеристом без браслета. Но в 2019-м году он в конце завоевал ценное украшение WSOP. Также Стив является самым успешным игроком Открытого чемпионата США.



Стивен Чидвик. Фото: Goldcoastbulletin

Многие покерные эксперты отмечают трудолюбие британца. Чидвик, несмотря на свой звездный статус, ездит чуть ли не по всем турнирам за высокими лимитами. Стивен – один из самых активных хайроллеров современности.